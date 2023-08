Isola 17 | tragedia per Gian Maria Sainato | il papà è morto annegato

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 agosto 2023) È di pochi minuti fa la notizia della scomparsa deldi, influencer ed ex naufrago de L’dei Famosi. La vittima è Andrea, barbiere molto conosciuto a Sapri. L’uomo si è tuffato in mare nonostante le condizioni avverse: non è chiaro se sia stato colto da malore o se abbia avuto difficoltà a causa del mare agitato. Lasi è consumata nella mattinata odierna a Sapri, città costiera nella provincia di Salerno: l’uomo di 59 anni, barbiere molto conosciuto nella cittadina, èin mare mentre faceva il bagno. Stando a una prima ricostruzione riportata da Fanpage su quanto accaduto, intorno alle ore 10 di questa mattina un poliziotto avrebbe notato un corpo in acqua, davanti alla spiaggia adiacente al ...