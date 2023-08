Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 29 08 23

Presenti in studio le dame Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua che, stando alle anticipazioni riportate da, si sarebbero subito rese protagoniste di accese discussioni . Scopri ...In alcune foto diffuse online si può anche vedere Mello tenere in braccio Odino, il cane di Trussardi e secondo alcuni rumors dal backstage, riportati da, l'imprenditore avrebbe anche ...Come riportato da, la Marzoli vorrebbe sentire una maggiore comprensione nei suoi riguardi da parte di Daniele, che inoltre sembra non dedicarle molti gesti di affetto, come, per lei, ...

Anticipazioni Uomini e Donne del 28/08/23: due ritorni nel Trono over! Isa e Chia

Tutte le news sulle anticipazioni di Uomini e Donne: lite (poi degenerata) tra Gemma e Aurora. Maria costretta a intervenire ...Ciao a tutti. Sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione. Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto ...