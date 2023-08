Inzaghi | messaggio a Sensi? In Cagliari-Inter nuovi minuti per lui

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)porta unperlo ha mandato in campo negli ultimidella gara, dando così inizio alla sua stagione. PRIMIha visto l’esordio per la stagione 2023-2024 per. Il centrocampista ha preso il posto di Mkhitaryan al minuto 82. In totale 13, in cui il giocatore ha messo insieme 12 tocchi con 10 passaggi. Ecco la grafica che li mostra presa da Whoscored: 13di campo, nulla di straordinario. Che però potrebbero essere un segnale diDI? – Nella prima partita stagionale col Monza infatti il tecnico ha sfruttato le sue sostituzioni ...