Intervista all’artista Wilma Pipicelli

(Di martedì 29 agosto 2023) Monterosso Calabro – Serata interessante sotto il profilo artistico culturale, nella cittadina vibonese di Monterosso Calabro, dove molti artisti hanno esposto le loro opere, me compreso con le poesie. Un paese di vocazione artistica, dove gli eventi organizzati dalla proloco, una delle più attive della Calabria come asserisce la sua Presidente regionale . Qui ho conosciuto l’artista, la quale mi parla delle sue opere, lei è di Monterosso? No sono nata a Cotronei (KC), ho frequentato il liceo artistico e successivamente mi sono laureata all’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro . Quindi conosce l’arte nei suoi colori e nelle sue cromature .. si certo, poi il maestro napoletano Carmine Ruggiero mi ha incoraggiato ad ispirarmi verso una visione nuova della pittura moderna, trattando sulle tele i temi e le angosce della vita .. inoltre ...