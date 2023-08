Inter | Thuram fa girare l' attacco | così non fa rimpiangere Dzeko e Lukaku

L'vince 2 - 0 a Cagliari e aggancia in vetta Milan, Napoli e Verona. A sbloccare la partita Dumfries su assist di, alla mezz'ora il raddoppio di Lautaro, servito da Dimarco. Nel finale ...L'vince 2 - 0 a Cagliari e aggancia in vetta Milan, Napoli e Verona.è tra i grandi protagonisti della partita con il suo assist a Dumfries e il lancio a Dimarco che ha poi servito Lautaro ...Simone Inzaghi, allenatore dell', ha così parlato dopo il match giocato dai nerazzurri in casa del Cagliari Simone Inzaghi ha così parlato a Dazn dopo il match trae Cagliari. CAGLIARI- "Sono stati molto bravi i ragazzi. Abbiamo interpretato bene la partita dal primo minuto. Avevamo contro una neopromossa che aveva fatto molto bene ...

Cagliari-Inter, le pagelle: le sponde di Thuram meritano 7, Sulemana soccombe (4,5) La Gazzetta dello Sport

Delle mie candidate ai primi quattro posti (nell’ordine: Napoli, Inter, Juventus, Milan), solo la Juventus non è a punteggio pieno. Le altre, Napoli, Milan e, soprattutto, Inter non hanno perso l’occa ...Cagliari, 28 ago. - (Adnkronos) - Buona anche la seconda per l'Inter che passa 2-0 alla Unipol Domus di Cagliari e rimane in vetta alla Serie A a punteggio pieno insieme a Milan, Napoli e alla sorpres ...