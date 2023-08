Inter | Pavard in arrivo | affare fatto | ultime news

Fatta per l'arrivo diall'. Nei contatti di oggi, 29 agosto, garanzie da parte del Bayern ai nerazzurri: affare chiuso e giocatore atteso in città in serata, mentre domani 30 agosto si sottoporrà alle visite ...Con Benjaminpronto a vestire la maglia dell', il Bayern Monaco continua a cercare un sostituto. Il prescelto sarebbe Trevor Chalobah del Chelsea , ma i bavaresi non hanno ancora raggiunto un accordo ...Come raccolto da Calciomercato.it, il Bayern Monaco va verso il via libera all'approdo all'del difensore francese.(LaPresse) - calciomercato.itSette giorni fa i due club hanno raggiunto ...

Inter-Pavard, c'è la fumata bianca: stasera a Milano, domani le visite - Sportmediaset Sport Mediaset

Alla fine Benjamin Pavard sarà un giocatore dell’Inter. Il difensore francese aveva chiarito, sin da tempo, la sua forte volontà di lasciare il Bayern Monaco per arrivare in Italia, sotto al Duomo ...Ci siamo per Benjamin Pavard all'Inter, col Bayern Monaco che ha dato il definitivo via libera allo sbarco del difensore in nerazzurro. Come noto l'Inter aveva dato un ultimatum, individuando nelle ...