Inter-Milan | per il primo derby stagionale San Siro a un passo dal sold-out!

(Di martedì 29 agosto 2023) Si prevede un altro tutto esaurito per. Sanè già quasi-out. Per questo il sito ufficiale nerazzurro informa sulla modalità d’acquisto dei biglietti. PIENONE – Dopo la grande risonanza che hanno avuto iesi della scorsa stagione, soprattutto quelli in semifinale di Champions League, continua l’entusiasmo per il big match dio. Anche quest’anno Sansi riempirà per sostenere i nerazzurri nella sfida per antonomasia. Come si legge sul sito ufficialeista, infatti, per, in programma il 16 settembre, il Meazza è già molto vicino a segnare il tutto esaurito. Si sono chiuse le fasi di vendita dei tagliandi riservate agli abbonati, ai soci ...

Anche l'altro rigore delè assurdo: uno peggio dell'altro ". Ravanelli critica Alex Sandro: ' ... Per me è più importante Pavard per l'di Lukaku . Dà una grossa aggiustata: è un vincente, ...... due gol e undici assist con la maglia dei Les Mauve et Blanc, Alexis Saelemaekers passa al...al PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 15 milioni) e del bomebr Marko Arnautovic (finito all'...La sfida contro ildi Stefano Pioli sarà un banco di prova importante con José Mourinho ... E pensare che questi due giocatori avrebbero potuto già giocare insieme nell'nella passata ...

L'Inter batte il Cagliari nel posticipo e risponde a Milan e Napoli: sono quattro le squadre a punteggio pieno dopo due giornate di campionato, con il Verona che… Leggi ...In questo momento è uno dei migliori da quel punto di vista”. “Milan, Inter e Napoli ci sono, ma è molto presto per dire chi è favorita per lo Scudetto. Dopo due giornate non ci sono sentenze in quest ...