Inter | l’ex Sabato convinto | “Inzaghi mi sta impressionando”

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Il settore giovanile e poi 3 anni in nerazzurro, ha commentato l’inizio del campionato in esclusiva a Notizie.com: “Ho visto piena consapevolezza, la squadra mi sta piacendo tantissimo. Una delle tre favorite per lo Scudetto” Cresciuto nel settore giovanile dell’e nell’tornato nel 1982, dopo diverse esperienze in prestito. Antonio, ora osservatore esterno, s’èin soli 180 minuti della bontà del lavoro svolto in estate dae dalla dirigenza nerazzurra: “Ho visto tanta convinzione in campo, la squadra mi ha impressionato”.centrocampista ha commentato in esclusiva a Notizie.com l’inizio di questa Serie A. Antonioha fatto i complimenti a Simoneper l’inizio di campionato: “Ho visto tanta ...