Inter | Inzaghi può gioire | il Bayern Monaco dà l' ok definitivo per Pavard

E pensare che questi due giocatori avrebbero potuto già giocare insieme nell'nella passata stagione se Simoneavesse dato il benestare all'arrivo della Joya in nerazurro, ma così non è ...Le pagelle dell'SOMMER Bravo su Azzi. 6,5 DARMIAN Qualche pensiero con Pavoletti e Luvumbo. 6 ...L`Inter gira che è un piacere. 7 Arbitro FABBRI Vede bene su Luvumbo. 6,5bella e a tratti travolgente per un tempo abbondante. Ripresa meritatamente più cheta, quasi ... ma è tutto vano: grazie al ritmo e al palleggio, la squadra didomina ovunque, tutti ...

L'Inter alla fine ha vinto il braccio di ferro con il Bayern ... hanno dato il via libera al giocatore francese che sarà il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi. Benjamin Pavard domani sosterrà le visite ...L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato abbastanza bene la nuova stagione di Serie A. Dopo aver vinto la partita d’esordio casalinga contro il Monza la scorsa settimana, lunedì i Nerazzurri sono ...