Inter | come un mercato da sogno si è trasformato in incubo

(Di martedì 29 agosto 2023) L’aveva iniziato questa campagna di calcionel migliore dei modi, ma poi i piani di Marotta sono andati del tutto a rotoli. Quando, pochi mesi fa, chiudeva i colpi Frattesi e Thuram, soffiandoli sotto il naso delle sue avversarie, l’sembrava destinata a essere la padrona del. Stava per incassare oltre 50 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Zero gol segnati nei primi 180 minuti, con l'infortunio di Pavoletti contro l'che va ad ...LA SCELTA - Le indicazioni fornite da Ranieri hanno portato la società a individuare Andrea Petagna...spesso accade, il motivo è familiare... " "Perché mio padre tifava. Ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con mio padre e andavo contro di lui". ...Quanti tifosi seguiranno le partite dell'Miami in sua assenza E soprattutto:verrà gestito un calciatore di 36 anni quando tornerà da questo impegno e dovrà riprendere subito a giocare da ...

Cagliari-Inter, le pagelle di CM: Lautaro come Osimhen, Thuram alla Dzeko. Si salvano Nandez e Zito Calciomercato.com

Oggi è il giorno di Benjamin Pavard all’Inter. I nerazzurri hanno dato un ultimatum al Bayern Monaco: o si chiude oggi o la società andrà su altri profili. Ormai è una gara di nervi con i tedeschi.Si ricomincia come un anno fa. Inter e Napoli a punteggio pieno dopo le prime due giornate, segnale chiaro su quanto potrà accadere in questa stagione. Nel campionato scorso erano in compagnia della ...