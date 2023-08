Inter-Cagliari | Lautaro e Thuram nuova coppia vincente

(Di martedì 29 agosto 2023) Il mese di agosto sta per finire, ma unaavventura calcistica è iniziata da poco. Si tratta della Serie A 2023/2024, in nome della quale con una lunga sequela di trattative gli assetti delle squadre hanno subito continui cambiamenti. A distinguersi nella seconda giornata di campionato, sono state alcune importanti protagoniste del campionato precedente. Una fra tutte è stata l’confrontatasi con il, trascinata dalla carica esplosiva del duo. Il calciatore argentino macina goal dopo goal, tenendo testa a Olivier Giroud e Victor Osimhen. Invece il neo acquisto francese ha messo a segno il suo primo assist italiano e pian piano sta costruendo un’intesa col capitano nerazzurro. Ma per scoprire in quali condizioni, bisogna compiere un passo ...

Fra due mesi, saranno per la prima volta faccia a faccia, da quando si sono separati. L'contro Romelu Lukaku . La squadra che ha rilanciato il belga, dopo i fischi e le panchine a ......il, per esempio, le prime due giornate di campionato hanno evidenziato la necessità di un attaccante . Zero gol segnati nei primi 180 minuti, con l'infortunio di Pavoletti contro l'..., Thuram fa l'assist a Dumfries e duetta con Lautaro Martinez La ciliegina sulla torta della ... I tifosi interisti si augurano che quella contro ilsia solo la prima di una lunga serie di ...

La regola del 2-0: Inter, tutto facile anche col Cagliari. Milan e Napoli raggiunte in testa La Gazzetta dello Sport

la difesa dell'Inter viene attaccata dalla sua destra e si sbilancia, con il pallone che sfila sul secondo palo verso Paulo Azzi. L'esterno, che nella scorsa stagione di reti ne aveva segnate due in ...Petagna al Cagliari, la formula L'ex centravanti del Napoli si trasferisce ... Zero minuti in stagione per lui in maglia Monza: sempre in panchina tra i due impegni di campionato contro Inter ed ...