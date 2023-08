Insegue un passante con una bottiglia rotta | poi ferisce un carabiniere | arrestato

...che stava avvisando i militari, si è diretto verso la stazione dei carabinieri: quando un militare dell'Arma è uscito dalla stazione per bloccarlo, il cittadino straniero l'ha colpitoil ...La polaccaper tutto il primo set sotto di un break, sino a che ...di fila la n.1 al mondo Iga Swiatek scende in campo... merito di une recuperi improbabili di Vondrousova, la ......- break ( a cura di Riccardo Zorzi) Elisabeta Cocciaretto...la padrona di casa vinse per 2 - 0 contro Cocciarettoun ... poi mettendo a segno unbimane lungolinea in seguito ad un ...