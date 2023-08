Inizia il conto alla rovescia per Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso e lei vola in un’isola

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 agosto 2023)ilal debutto di Myrta Merlino a5, intanto la collegasi gode questi giorni di vacanza Tra pochissimo aprirà i battenti la trasmissione che per anni è stata condotta da. Stiamo parlando diCinque che vedrà debuttare in veste di conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 Myrta Merlino. Manca poco all’inizio della trasmissione e, forse per ricaricarsi prima di nuovi progetti e per dimenticare la delusione dopo l’addio di Mediaset, ha deciso dire in Sardegna. Ed è lì che la bella conduttrice sta trascorrendo dei giorni di vacanza, che si aggiungono ad un’estate già ...