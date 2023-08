Infortunio Pedro | novità in casa Lazio | cosa filtra sul recupero

(Di martedì 29 agosto 2023)insulle condizioni dell’attaccante spagnolo:sul suoStando a quanto scrive il Corriere dello Sport, domani sarà una giornata molto importante per, esterno offensivo della. Lo spagnolo sta ancora cercando di recuperare dall’alla caviglia che lo tormenta dall’amichevole estiva contro l‘Aston Villa e che lo ha costretto a saltare il Genoa dopo i 18 minuti giocati col Lecce. Sarri spera di recuperarlo almeno per la panchina contro il Napoli: le prossime 24 ore saranno praticamente decisive per il club biancoceleste.

LAZIO PEDRO INFORTUNIO CONDIZIONI - Piove sul bagnato per la Lazio. Ancora ai box Pedro, assente contro il Genoa e da valutare contro il Napoli, come riportato da Il Corriere dello Sport. Ha saltato ...Pedro è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare il Genoa: domani giornata importante per lo spagnolo Come riportato dal Corriere dello Sport, domani sarà una giornata ...