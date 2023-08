Infermità mentale | “Il caso Pecorale | il povero Yelfry e le assurdità di un sistema da cambiare”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Il 10 aprile del 2022, a Pescara, un uomo va a comprare degli arrosticini di pecora. A servirglieli un bravo cuoco, un giovane immigrato,Guzman, che si è ben integrato in Italia. Un bravo lavoratore, onesto, una di quelle persone che nel nostro Paese sono ben accettate. Gli arrosticini, però, non sono sufficientemente salati. E cosi l’acquirente, Federico, estrae la pistola e spara sei colpi.viene colpito. Rimarrà paralizzato. Perché un arrosticino non era abbastanza salato. La prima sentenza Viene ovviamente eseguita una perizia psichiatrica su. Viene dichiarato seminfermo di mente e condannato a sette anni di carcere per tentato omicidio più cinque da trascorrere in una Rems. Pare che abbia un disturbo delirante, così dicono, ma in realtà è un delinquente conclamato. Ma la storia ...