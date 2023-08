Infarto | le ‘spie’ per uomini e donne | lo studio

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Dalla ricerca un nuovo 'aiuto' per giocare d'anticipo sull'evitando di sottovalutare segnali di allarme. Unoamericano ha certificato che il 50% delle persone vittima di un arresto cardiaco ha manifestato un segnale di allarme 24 ore prima dell'evento. Non solo: i ricercatori dello Smidt Heart Institute di Cedars-Sinai, in California, hanno scoperto che nelleil sintomo premonitore era la mancanza di respiro, mentre negliil dolore al petto. Lo, pubblicato su 'Lancet Digital Health', ha inoltre individuato sottogruppi più piccoli di pazienti, di entrambi i sessi, che hanno manifestato palpitazioni, attività simil-convulsivante e sintomi simil-influenzali. L’arresto cardiaco improvviso, qualora avvenga lontano da un dall’ospedale, mette a rischio la vita ...

...questi principali sintomi d'allarme specifici per sesso con funzionalità aggiuntive - come profili clinici e misure biometriche - per migliorare ulteriormente la previsione di un imminente", ...Muore d', una manciata di giorni dopo l'ultimo ciak. Stremato dai mustang, affrontati al ... I suoi proverbiali ritardi non sono arroganze da diva, madel suo volersi proteggere, del suo ......questi principali sintomi d'allarme specifici per sesso con funzionalità aggiuntive - come profili clinici e misure biometriche - per migliorare ulteriormente la previsione di un imminente", ...