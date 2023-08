Infarto | attenzione ai sintomi ingannatori Soprattutto nelle donne

(Di martedì 29 agosto 2023) Non solo dolore al torace che si irradia verso la gola e le spalle. A volte l’inganna. E si manifesta in modo diverso da quello atteso. Accadee negli anziani. Per questo mancato riconoscimento, si rischia di arrivare tardi alle cure e quindi a limitare l’efficacia delle terapie, visto che si tratta di una classica patologia “tempo-dipendente”. Prima si arriva più si limitano i danni dell’ischemia cardiaca. A ribadire l’importanza di conoscere ancheche a volte non vengono collegati all’è una ricerca presentata al Congresso della società Europea di Cardiologia (ESC) di Amsterdam, che mostra come chi ha avuto il classico dolore toracico ha sospettato quasi sempre l’, mentre solo meno di un terzo dei pazienti ...

Saper riconoscere i sintomi di un infarto miocardico può salvarti la vita CardioInfo

Quando non sei più giovanissimo, dovresti controllare il colesterolo: ecco che cosa rischi e perché peggiore con l'età.La ricerca condotta dallo Smidt Heart Institute offre informazioni preziose sulle differenze nei segnali premonitori tra uomini e donne riguardo agli infarti. Questa conoscenza può contribuire a ...