Industria pomodoro | Squeri Steriltom | “Visita del presidente Bonaccini importante segnale per settore”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Come grupposiamo stati onorati di ricevere ladeldella Regione Emilia-Romagna, Stefano, presso gli stabilimenti di Italtom di Argenta. L’incontro è stato un'occasione di confronto ed undi profonda attenzione verso il nostro comparto, che c

Le piogge e la grandine che hanno connotato l'estate 2023 in Veneto non sono state favorevoli per la coltivazione delda, fa sapere Confagricoltura Veneto, ma il caldo di agosto ha permesso un recupero limitando le perdite di prodotto. E il maggior prezzo riconosciuto agli agricoltori grazie all'...Certo Condifesa Piacenza negli anni ha sviluppato il suo core business nelda, di cui assicura 9.264 ettari (il 93% del totale coltivato nella provincia di Piacenza), 'ma abbiamo ...Mercoledì 23 agosto i soci dell'Organizzazione interprofessionale OIdaNord Italia hanno incontrato l'Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia - Romagna Alessio Mammi. L'incontro è avvenuto a Pomposa di Codigoro (Ferrara), presso lo ...

Pomodoro da industria, il maggior prezzo bilancia le perdite ... Venetoeconomia

L'accordo sul prezzo salva la stagione dei pomodori da industria: in Veneto superficie coltivata a pomodori cresce del 2% ...Grandi novità nello stabilimento di Conserve Italia di Mesagne. Dal prossimo 1° ottobre a guidare il conservificio mesagnese sarà una donna: Maria Vittoria Tornesello. Succede ...