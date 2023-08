Indagati due maggiorenni per gli stupri a Caivano | Governo Promette Soluzioni

(Di martedì 29 agosto 2023) Napoli - L'ombra cupa dello stupro collettivo che ha colpito due bambine, rispettivamente di 10 e 12 anni, getta un'ombra inquietante su, provincia di Napoli. Sono due giovani di 18 e 19 anni, ora, ad essere stati identificati come i presunti autori di questa sciagura. Mentre le vittime lottano per superare i traumi, la situazione ha attirato l'attenzione di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha deciso di rispondere all'appello di don Maurizio Patriciello, attivista e prete impegnato nella comunità, visitando il Parco Verde, luogo in cui si sono consumati i terribili eventi. Durante un incontro del Consiglio dei ministri, Meloni ha dichiarato che ilè risoluto nel "bonificare l'area", sottolineando che nessuna zona può essere considerata immune dalla giurisdizione dello Stato. Questo impegno a ...

Uno di questi, un atto di autoerotismo compiuto da una dellevittime, sarebbe stato visto dal genitore di uno dei minorenni, pochi istanti prima che scattasse il sequestro del cellulare. ...Sonoi maggiorennidalla procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti dibambine di 10 e 12 anni. I ragazzi, secondo ...... ma si guardano dal cancellarla con delibera, per timore di finirecome Chiamparino e ...chiaro ai più " denuncia Lauria - di chi è la responsabilità dell'aver condiviso ed anticipato di...

Sono due giovani di 18 e 19 anni, ora indagati, ad essere stati identificati come i presunti autori di questa sciagura. Mentre le vittime lottano per superare i traumi, la situazione ha attirato ...Hanno 19 e 18 anni, secondo quanto apprende l'AGI, i due indagati a piede libero per gli abusi sessuali denunciati dai familiari delle due cuginette vittime del 'banco' forse per mesi. È quanto emerge ...