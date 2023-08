In sovrappeso | insulti per Cristian Totti Come risponde papà Francesco

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo l'addio al settore giovanile della Roma,è sceso in campo con la formazione primavera del Frosinone. All'ottantasettesimo minuto del match fra la squadra ciociara e il Bologna, il primogenito dell'ex capitano giallorosso ha fatto il suo esordio. Un giorno memorabile per il diciassettenne. Peccato, però, per il risultato finale (la partita infatti si è conclusa con la vittoria dei rossoblu) e per il profluvio di commenti che la comparsa del ragazzo ha scatenato. Molti haters, infatti, gli hanno puntato il dito contro per una presunta "scarsa" forma fisica. Visualizza questo post su Instagram ...

"In evidente sovrappeso", ha digitato un altro. Si legge ancora: "Pensa solo alle ragazze". Tra gli utenti, alcuni hanno anche difeso il diciassettenne, accusando senza se e senza ma tutti coloro che ...