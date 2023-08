“In ospedale dopo un gelato” Paura per un bimbo | è ricoverato in gravi condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Bambino di 4 anni in rianimazione da una settimana. Da diversi giorni, le prime informazioni sono uscite lo scorso 27 agosto, il piccolo èall’pediatrico Giovanni XXIII di Bari per Seu, Sindrome emolitico uremica. Preoccupatissima la famiglia che risiede a Bitonto, in Puglia. Ilè arrivato al pronto soccorso con un forte mal di pancia che non passava. “Il problema è stato proprio questo – hanno spiegato i medici dall’– il piccolo non ha manifestato la Seu con la sintomatologia tipica da protocollo, con problemi gastroenterici. Non aveva diarrea, niente sangue nelle feci, anzi esattamente il contrario: il bambino aveva mal di pancia e stitichezza. Nessuna complicanza di tipo renale. Lo abbiamo tenuto in osservazione e sono arrivate le complicanze neurologiche che ci hanno permesso ...