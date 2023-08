In Italia per vacanza | viene arrestato e incarcerato per 13 giorni | ma è un errore

Leggi su europa.today

(Di martedì 29 agosto 2023) Quando è arrivato inper le vacanze non immaginava di passare quasi due settimane in carcere per sbaglio. La disavventura è capitata a un turista ungherese, alla sua prima volta ine sbarcato a Roma con la futura moglie per trascorrere deidi. Tuttavia, il soggiorno...