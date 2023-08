La Russia ha annesso laall'Ucraina nel 2014, otto anni prima di lanciare l'invasione su vasta scala del paese lo scorso febbraio. L'Ucraina ha promesso di annullare l'annessione, considerata ...Ma c'è anche chi critica Dopo il massiccio attacco contro la, nella notte tra venerdì e ... Fino al 2014, Odessa era la capitale delucraino, un'industria giovane ma in rapida crescita. ...Sergei Romashkin, vicepresidente dell'Associazione dei tour operator russi, ha detto al Kommersant che inilè calato almeno del 30 per cento. La penisola ucraina, da meta di elezione ...

In Crimea il turismo crolla del 30% Globalist.it

Alexei Volkov, presidente dell’Unione nazionale delle industrie alberghiere, ha dichiarato in un’intervista che si prevede che quest’anno il numero di turisti in Crimea diminuirà del 20-30%, ...Il tutto, però, è durato poco. È bastato leggere il resto dell’intervento del Presidente, che in sostanza diceva: presto avanzeremo fino ai confini della Crimea, a quel punto la Russia cederà e per ...