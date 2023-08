In arrivo la nuova card contro il caro benzina | come funzionerà?

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo la Carta “Dedicata a te” che prevede la ricarica di 382,50 euro sulla, adesso è inla cartail. Ad annunciarlo è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il prezzo dellaha ricominciato a “correre”, ma nonostante i continui rincari, il governo ha deciso di non intervenire con il taglio delle accise sui carburanti. Piuttosto l’esecutivo è al lavoro per sostenere le famiglie più disagiate dal punto di vista economico. Ad avere la priorità sono i nuclei familiari che hanno redditi bassi. Nel caso in cui il prezzo dellarimanga ai valori attuali o aumenti, il governo interverrà non con interventi generalizzati, ma con interventi mirati volti a sostenere i nuclei familiari con i redditi più ...

Piccole novità inper la Renault Megane E - Tech Electric che Luigi ha già avuto modo di provare in passato . ... nuovi comandi vocali per Google Assistant, autozoom e unazonizzazione per ...In attesa di unaIRPEF per il 2023 resta in vigore il sistema a quattro aliquote . Il sistema ... con un focus sulle novità incon la riforma fiscale.... Intel, probabilmente per le CPU Arrow Lake digenerazione. Sembra che Intel avrebbe deciso ... Mark Gurman d Bloomberg non esclude anche l'di un Mac mini con chip M3 . Ricordiamo che grazie ...

Bot, in arrivo una nuova asta: cosa sono e come funzionano Sky Tg24

«Ora che sono arrivato a questo livello, voglio e devo fare di tutto per restarci. Con Scariolo ho parlato poco se non nelle fasi di chiusura della trattativa, ma mi conosce bene come giocatore e sa ...L’arrivo a Londra di Ryan Friedkin ... la Roma sembra pronta a fare un’offerta allettante per convincere Lukaku a scegliere Roma come sua nuova casa. I tifosi della Roma sono in fermento, con l’attesa ...