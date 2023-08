Impossibilitato ad andare in chiesa | la figlia organizza matrimonio ‘speciale’

(Di martedì 29 agosto 2023)dall’in, per il giorno più importante della, la donnauna dir poco “speciale” Una vicenda commovente arriva direttamente da Treviso. Il giorno più importante, della loro vita, per Martina e Nicola. Unche, però, in un primo momento si è verificato in(precisamente quella di ‘Catena di Villorba‘). Finita qui? Neanche per sogno visto che la coppia di neosposi hanno “bissato” il loro “sì” in una casa di riposo. Precisamente quella della “Ract di Santa Bona“. Motivo? All’interno dello stesso è presente il padre della sposa. Si tratta di Renato, un uomo di 77 anni, ovviamente non voleva mancare per nessun motivo al mondo. Casa riposo (Pixabay Foto) Notizie.comRenato, in carrozzina, ...

... per il pomeriggio ci si telefonava e si decideva dovea vedere Holly & Benji e qualsiasi ... uno dei nostri amici si trasferì non troppo distante, ma eraa fare tanta strada ...... se la sua vettura dovessedistrutta o sottratta, sarà l'assicurazione a pagargli i danni. ...ad esempio le rate a cui il contraente non può far fronte per il periodo in cui èper ...... perfettamente cosciente mapurtroppo a rialzarsi per i suoi evidenti problemi di ... che non ha figli o parenti prossimi, ha raccontato ai poliziotti di essere in attesa diin ...

Chiudi gli occhi: il cortometraggio di Riccardo Sansone in concorso al primo Y-40 Film Festival arezzoinforma.it

L'allarme di Cgil, Cisl e Uil: non solo stagionali e facchini, ora tocca al ceto medio Il lavoro povero si sta allargando al cosiddetto ex ceto medio. A lanciare l’allarme, in attesa che il governo pr ...