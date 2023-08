Importanti modifiche conti correnti in delega fiscale approvata e conseguenze tassa su extraprofitti per tutti

(Di martedì 29 agosto 2023) ... pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto 2023, sta facendo particolarmente discutere, pur trattandosi di una imposta straordinaria, una tantum. Vediamo cosa prevede, come funziona ed ...

...immaginare un "contenitore compatto" in cui Sony ha riversato le caratteristiche più... Il RAW qui mostrato è la conversione in JPEG del software IEDT senza, mentre di fianco c'è il ...... l'invito ad entrare nel club a 6 paesie popolosi come Egitto, Iran, Argentina, Etiopia,... Anzi, se i nuovi BRICS sapranno focalizzare gli sforzi, potranno ottenere sostanziali......4% per la voce spese bancarie a carico dei cittadini, con alcune banche che hanno alzato il costo dei conti correnti conunilaterali delle condizioni contrattuali. Secondo gli ultimi dati ...

Torna Ironman, importanti modifiche alla viabilità – Ravenna24ore.it Ravenna24ore

per i lavoratori della vecchia Alitalia fino al 31 ottobre 2024 con modifiche degli ammortizzatori con il tetto all’aumento del trattamento economico che passa dall’80% al 60%; possibilità per il ...La relase contiene alcune importanti modifiche e miglioramenti, tra cui un’esperienza Microsoft Edge for Business migliorata, ma la cosa forse più importante è per l’appunto quella che è stata ...