(Di martedì 29 agosto 2023) Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si è lanciato verso un consigliere comunale durante una seduta in Aula ed è stato bloccato dalla polizia municipale. Poi ha rincarato la dose nelle ore successive alle numerose polemiche: “Se in futuro non mi fanno parlare gli fracasso la testa”.