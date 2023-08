Il Vaticano replica a Kiev | ' Il Papa non esalta logiche imperialiste | chiaro il contesto delle sue parole'

Dopo la nunziatura anche la sala stampa vaticanaalle accuse di Kiev: "Nelle parole di saluto rivolte a braccio ad alcuni giovani cattolici ... Lo sottolinea il portavoce del, Matteo ...29 ago 10:57 Ucraina, Santa Sede: da Papa no propaganda imperialista 'Nelle parole di saluto rivolte a braccio ad alcuni giovani cattolici russi negli scorsi giorni, com'e' chiaro dal contesto in cui ...... in attesa di un incontro proprio con il Papa che si terrà prossimamente ine in cui verrà ribadita la stessa posizione critica alle sue parole. Laè arrivata attraverso i canali ...

“Propaganda imperialista Francesco rifiuta fermamente queste interpretazioni” Il Fatto Quotidiano

Dopo la nunziatura anche la sala stampa vaticana replica alle accuse di Kiev ... Lo sottolinea il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, replicando così alle accuse rivolte al Papa da Kiev e dalla ...a cura di Marco Taradash 09:00 Notiziario 09:50 Replica di Stampa e regime 10:50 Presentazione dei programmi 11:00 Rassegna stampa turca, a cura di Mariano Giustino 11:30 Rassegna stampa della Afriche ...