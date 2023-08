Il Sindaco Marino saluta il comandante uscente della Guardia di Finanza e accoglie il nuovo

(Di martedì 29 agosto 2023) Caserta. Stamani ildi Caserta, Carlo, ha ricevuto a Palazzo Castropignano ilprovincialedi, il colonnello Giuseppe Furciniti, porgendogli il saluto e il ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio casertano negli ultimi anni. Contestualmente, il primo cittadino ha accolto il, il colonnello Nicola Sportelli, al quale ha rivolto gli auguri dell’intera Città di Caserta. “Voglio esprimere la gratitudine mia e quella dell’intera comunità che rappresento – ha spiegato– nei confrontidi, che quotidianamente svolge un’attività preziosa e fondamentale per la nostra ...

Il programma è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco di Caserta Carlo Marino, dal Vicesindaco e assessore agli Eventi del Comune di Caserta Emiliano Casale, dall' assessore alla Cultura

Così il sindaco di Caserta Carlo Marino nel presentare la 51esima edizione del Settembre al Borgo in programma dal 31 agosto al 3 settembre a Caserta. Il programma è stato presentato in conferenza ..."Il nostro 'Settembre al Borgo' è il centro delle iniziative culturali della nostra città ed è uno dei festival più antichi del panorama campano e non solo - ha affermato il sindaco Carlo Marino - e ...