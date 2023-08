Il salvataggio dei Vigili del fuoco di una mandria di ovini dalle acque di un torrente in Piemonte

(Di martedì 29 agosto 2023) (Agenzia Vista) Gravellona Toce, 29 agosto 2023 Le immagini delda parte deideldi unadiin difficoltà tra ledelStrona, alla base del pilone del ponte sulla SP 29 al confine tra i comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Hanno proceduto ad imbragare una per volta tredici capre e due pecore che sono poi state riportate al piano strada utilizzando l'autogrù e riconsegnate in buone condizioni ai proprietari che le hanno prese in custodia. /Immagini vigil.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... 'Sempre più spesso registriamo casi di persone che vengono salvate fuori dall'orario in cui il servizio diè obbligatorio. Mi è capitato personalmente di salvarebambini alle 9 di ...Ad esempio, la visualizzazione di video in streaming, la condivisione di file e ildi ... possiamo seguire alcuni consigli pratici: - Ridurre la qualitàvideo in streaming: ridurre la ...Per questo sono in corso le operazionisoccorritori in tutto il Paese, in particolare al nord e al centro sud, per mettere in sicurezza le abitazioni e scongiurare ...

Il salvataggio dei Vigili del fuoco di una mandria di ovini dalle acque ... La7

Nella maggior parte dei casi questi episodi, fortunatamente ... Il bambino è stato ritrovato alle ore 18:00 dai bagnini di salvataggio della Jesolo Turismo spa, pensate all’altezza della torretta 24 ...Sembra un miracolo, invece è la storia di una bimba di neppure 4 anni protagonista di un incredibile salvataggio dopo un volo dal quinto ... stanno indagando insieme alla Procura ordinaria e dei ...