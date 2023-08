(Di martedì 29 agosto 2023) Fermi tutti. La “privata cittadina” Arianna Meloni, sorella della presidente del Consigliononché moglie del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ora si dichiara “militante da quando aveva 17 anni” e rivendica il proprio ruolo di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia (di cui è segretaria la sorella) e del tesseramento. Fratelli d’Italia è un affare di famiglia. L’allieva supera il maestro di Arcore Si sgretolano in una battito di ciglia le ripetute doglianze della cittadina che lamentava incursioni nella sua vita privata solo “perché sorella diMeloni”. Si era sbagliata: essere sorella diMeloni ora è il primo punto sul suo curriculum e si dice pronta a candidarsi per le prossime elezioni europee perché è “un soldato” a disposizione del partito. Ovvero della sorella. Il ...

Il richiamo del sangue. Giorgia batte Silvio | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

