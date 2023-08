Il Po sale oltre 2 metri in 24 ore

(Di martedì 29 agosto 2023) Monitoraggio di Coldiretti dopo l’ultima perturbazione che ha provocato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, frane e smottamenti: "Evidente tendenza alla tropicalizzazione" Il livello del fiume Po si è alzato dinelle ultime 24 ore sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con precipitazioni intense, dopo un lungo periodo di caldo e siccità. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sul livello idroco al Ponte della Becca sugli effetti dell’ultima perturbazione che ha provocato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, frane e smottamenti. Lo stato del più grande fiume italiano – sottolinea la Coldiretti – è rappresentativo della sofferenza dei corsi d’acqua che si sono gonfiati per le piogge del ciclone Poppea con straripamenti ed esondazioni. Ad innalzarsi – ...

Maltempo, Coldiretti: "Po sale oltre 2 metri in 24 ore" LA STAMPA Finanza

Ad innalzarsi – continua la Coldiretti - sono anche i livelli dei laghi con il Maggiore che è salito oltre mezzo metro in un giorno tornando sui valori medi del periodo dopo un lungo periodo di ...