Il piano della Lega per le elezioni europee Retroscena su Salvini | obiettivo botto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Prima di rientrare a Milano e poi a Roma per il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, Matteosi è concesso un'ultima passeggiata nei boschi“sua” Pinzolo. È qui, fra le montagne del Trentino, che il leaderha passato come da tradizione i suoi ultimi giorni di vacanza, senza far mancare la sua presenza alla tradizionale festa del Carroccio. Alle escursioni di questi giorni, però, si sono affiancati anche i ragionamenti per disegnare il futuro prossimo. Un vero e propriostrategico che ispirerà le mosse del Movimento da qui alle prossime. La prima fase delpartirà da Pontida, il 17 settembre. Dal pratone sacro alla, ...