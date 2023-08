(Di martedì 29 agosto 2023) Le vergognose parole di, compagno di Giorgia Meloni e conduttore, hanno provocato la sdegnate reazioni dell'opposizione e non solo. A proposito dell'invito alle donne a non ...

Le vergognose parole diGiambruno, compagno di Giorgia Meloni e conduttore Mediaset, hanno provocato la sdegnate reazioni dell'opposizione e non solo. A proposito dell'invito alle donne a non ubriacarsi, per evitare ...... il compagno della presidente del ConsiglioGiambruno, in diretta su Rete 4 ha dettato le ... Per evitare i "lupi" -i quali anche lui esprime una ferma condanna - suggerisce "innanzitutto ...Francesco, però, è stato anche il Papa che il 16 luglio 2015 ha promulgato il decreto sull'eroicità delle virtù del venerabileSzeptyckyj , arcivescovo di rito greco - cattolico di Lviv, una ...

Il Pd contro Andrea Giambruno: “Inaccettabile, Mediaset prenda provvedimenti” Globalist.it

Prima di Harry e Meghan e delle innumerevoli polemiche mosse contro la corona britannica, è stato lo zio Andrea a scuotere Buckingham Palace e a far vacillare la monarchia. Secondo lo storico e ...“La violenza è sempre un po’ colpa loro. Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirti in modo provocante. Adesso ce lo spiega anche Giambruno: se non ti ubriachi non ti stuprano. Hai tutto ...