Il Papa | “C’è troppa indifferenza | non dimentichiamo chi vive ai margini”

(Di martedì 29 agosto 2023) Città del Vaticano – Per il mese di settembre,Francesco invita tutti i credenti a pregare “per le persone che vivono ai: Preghiamo perché le persone che vivono aidella società, in condizioni di vita disumane, non siano dimenticate dalle istituzioni e non siano mai considerate scarti”. L’intenzione di preghiera è stata diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera delnel consueto videomessaggio. Una persona senzatetto che muore per strada non apparirà mai sulla prima pagina dei motori di ricerca di Internet o dei notiziari. Come siamo potuti arrivare a questo livello di? Come possiamo permettere che la “cultura dello scarto” – in cui milioni di uomini e donne non valgono nulla rispetto al profitto economico – come possiamo permettere che questa cultura domini ...