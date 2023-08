(Di martedì 29 agosto 2023) Venerdì pomeriggio,Francesco si è collegato con i ragazzi russi riuniti a San Pietroburgo in occasione del decimo incontro nazionale dei giovani cattolici della. Il te... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Carissimi, ripetendo oggi qui il gesto che ilha compiuto qui lo scorso anno, ripenso alle sue ... et quod vis fac:e fa' quello che vuoi (In Epistolam Joannis VII, 8: PL 35, 2033). Concludo, ...Ilperòquesta piccolezza e desidera farla conoscere al mondo'. Il tono di voce è pacato, ma si intuisce una grande gioia nelle parole delcardinale Giorgio Marengo, vescovo di Ulan Bator, ...Allora possiamo pensare a quello che ha dettoFrancesco, cioè 'prendiamo l'abitudine di ... I suoi gesti sono pieni di salute per me, sono un continuo far memoria che l'altro/a mie quindi la ...

Il Papa ama una Russia che non esiste Il Foglio

Davanti ai giovani cattolici riuniti a San Pietroburgo, Francesco esalta il loro “illuminato paese, di grande cultura e umanità”. Non ha lasciato fare alla sua diplomazia, che per tradizione lavora fa ...Roma (Agenzia Fides) – L’annuncio del Vangelo non avviene attraverso l’imposizione di modelli culturali precostituiti. La liberazione annunciata da Cristo raggiunge i singoli e i popoli quando si espr ...