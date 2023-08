Il Pakistan consegna il padre di Saman | ok all' estradizone

(Di martedì 29 agosto 2023) Svolta sull'omicidio diAbbas, la 18enne di originie uccisa nell'aprile del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il governo delavrebbe deciso di disporre laalle autorità italiane delShabbar Abbas. Un funzionario del Ministero dell'Interno...

L'avvocato Mahmood Akhtar, legale del padre della 18enne arrestato dopo mesi di latitanza in, ha sottolineato che proprio oggi è stato emesso l'avviso all'imputato per laall'Italia....del Paese asiatico - si legge - rendono noto che il ministero dell'Interno delha ordinato ... Nel frattempo Shabbar Abbas si sta giocando le ultime disperate carte per evitare laal ...Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta di Reggio Emilia', fonti giornalistiche pakistane hanno rivelato che il Ministero dell'Interno delha ordinato l'arresto ...

Il padre di Saman sarà estradato in Italia, ma i tempi si allungano AGI - Agenzia Italia

Un funzionario del Ministero dell'Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà "portato ... all'Agenzia investigativa federale (Fia), che avrebbe poi facilitato la sua consegna al governo italiano ...Il governo pakistano ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre di Saman, la ragazza uccisa nel 2021 e che vede imputati 4 famiilari… Leggi ...