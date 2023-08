Il padre di Saman sarà estradato in Italia | ma i tempi si allungano

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - L'udienza in cui si sarebbe dovuto discutere l'estremo tentativo di opporsi all'estradizione di Shabbar Abbas è stata rinviata alla prossima settimana. "Il rinvio è stato motivato con un difetto di notifica" ha spiegato all'AGI Mahmood Akhtar, il legale deldiche ha presentato il ricorso. In particolare, ha precisato, "non è stato avvisato dell'udienza il Ministero dell'Interno pakistano". Iper il rientro indi Shabbar quindi si, sempre che l'Alta Corte di Islamabad non accolga il ricorso del legale bloccando in extremis la consegna Il governo pakistano ha comuqnue disposto la consegna alle autoritàne di Shabbar Abbas, ildi. Contattato telefonicamente in Pakistan, Akhtar riferisce che "è ...