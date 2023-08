Il padre di Saman Abbas sarà estradato in Italia | via libera dal governo del Pakistan

IldiAbbas, Shabbar Abbas, potrà essere estradato dal Pakistan in Italia. Lo ha deciso il governo, su richiesta del ministero dell'Interno italiano. L'uomo è accusato di aver ucciso la ......ministero dell'Interno ha ordinato di prendere in custodia Shabbar Abbas nel carcere di Adiyala e consegnarlo alle autorità italiane" Il Pakistan concede all'Italia l'estradizione deldi...Il governo pakistano ha ordinato l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, ildiAbbas, la 18enne uccisa nel 2021 vicino a Reggio Emilia: ...

Omicidio di Saman, il Pakistan concede l'estradizione del padre Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Il Pakistan concede all’Italia l’estradizione del padre di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nel 2021. E’ quanto si legge sulla ‘Gazzetta di Reggio ...CONTINUA A LEGGERE L’articolo Saman, il Pakistan concede l’estradizione del padre proviene da PalermoLive. Il ministro degli Interni pachistano ha concesso l’estradizione di Shabbar Abbas, accusato ...