Il nuovo look di Cristina Scuccia e i “fan” che non le perdonano il non essere più suora

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 29 agosto 2023), reduce da L’Isola dei famosi, dove è arrivata in finale classificandosi sesta, si è concessa una minivacanza di 48 ore a Barcellona, documentata sul suo account Instagram; ciò che ha suscitato maggior curiosità, però, è stato ilsfoggiato dalla vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice, lunghe treccine bionde in stile afro, che non tutti hanno apprezzato sentendosi, come ormai accade puntualmente con i social, in dovere e in diritto di farlo sapere alla diretta interessata. Ti preferivo prima – si legge fra i tanti commenti pubblicati sotto il post – Semplice… Così non mi piaci, torna adte stessa, gli eccessi non vanno mai bene! Non vogliocritico, perché apprezzo il tuo cambiamento, e riconosco sei una bella persona, ma passare da un lato al lato opposto pieno ...