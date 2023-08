Il nude libera capezzoli di Madame e il botta-riposta con Arisa | nuda in cerca di marito

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 29 agosto 2023) L’annuncio diper trovareha scatenato le reazioni più disparate, tra chi l’ha criticata, chi l’ha apprezzata e chi si è proposto come candidato: tra questi ultimi anche la cantante, che ha lasciato un commento sotto alle foto della collega. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, così aveva scritto, allegando degli scatti senza veli a corredo dell’annuncio. Vi raccomandiamo... La risposta disui vaccini non fatti (ma non sul falso greenpass) La cantante, indagata ...