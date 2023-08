Manca solo la firma, ma Lindstrom si può già definire un nuovo calciatore del. Il calciatore questa mattina è stato a Villa Stuart per le visite mediche di rito , prima di legarsi al club di De Laurentiis per i prossimi cinque anni dopo aver lasciato l'Eintracht ..., del resto, è un po' come un romanzo di De Giovanni: si respira passione, si incontrano personaggi incredibili, sidi una bellezza sconfinata e vagamente inquietante, ma non ci si libera ...Gli esami strumentali chiariranno il quadro, per ora Inzaghi sitre punti cruciali che valgono il punteggio pieno come Milan,e il sorprendente Hellas.

Il Napoli si gode Lindstrom, ma non è il primo danese azzurro Corriere dello Sport

Il nuovo acquisto del club di De Laurentiis riporta un calciatore nativo della Danimarca a indossare la maglia azzurra a distanza di oltre 50 anni ...Ancora un gol per il Toro, che risponde a Osimhen e Giroud, e primo assist italiano per l'attaccante francese: lì davanti sta nascendo ...