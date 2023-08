Il modello perfetto e gli abbinamenti giusti per renderlo decisamente più sexy - e per niente noioso

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 agosto 2023) Fascino men like. Il mix giacca e pantalone è il due pezzi d’elezione, per chi ama i look tomboy. La sua crescente adozione nell’outfit da ufficio però ha trasformato a lungo andare il completo in un classico che, a tratti, può risultare. Soprattutto nella sua versione più tradizionale e impostata, il tailleur donna in nero o in grigio: ecco perché a ogni stagione gli stilisti lo interpretano secondo nuove declinazioni. Completo donna elegante: cinque outfit per spezzare l’outfit classico ...