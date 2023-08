Il ministro Guido Crosetto | «Cambiare il patto di stabilità | le vecchie regole sono una spada di Damocle sui conti italiani»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 agosto 2023) «Ladiè il ritorno alleoriginarie deldi: è impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari». Ildella Difesaparla oggi a Repubblica della richiesta di revisione dellefiscali europee. A Bruxelles chiede un cambio di passo: «Serve un approccio da statisti, non da miopi». E replica a chi solleva dubbi sulla manovra: «Sui giornali leggo calcoli fatti sul Def, che contano un ammanco di 20 miliardi, ma la manovra si fa sulla Nota di aggiornamento al Def. Attenderei quella per capire le effettive esigenze di politica economica».«Il tema – aggiunge tornato alle richieste verso l’Unione Europea – non è il valore del deficit da rispettare, ma ...