Il maltempo sferza l’Italia | nubifragi e allagamenti in varie Regioni

(Di martedì 29 agosto 2023) Rovesci e temporali in tutto il Nord Italia. Massima attenzione sui bacini settentrionali lombardi. A Milano richiudono i parchi. Prima neve al Sestriere. A Genova, nella notte tra domenica e lunedì, sono caduti 80 mm di pioggia in meno di un'ora

Maltempo, nubifragi e allagamenti in varie zone del Paese. DIRETTA Sky Tg24

Maltempo Gli ospiti di un hotel e di un bed e breakfast sono stati trasferiti in una palestra messa a disposizione dal Comune. La decisione presa per precauzione a causa del pericolo di distacco massi ...Il maltempo non risparmia la Tuscia. Dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati su tutto il territorio per rimuovere alberi e rami caduti sulla carreggiata.