Il maltempo flagella l' Italia | il fiume Po salito di oltre 2 metri in 24 ore 

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Continua l'ondata diin tutta. Dopo i nubifragi al Nord, sono previste precipitazioni intense nelle regioni meridionali. Calano anche le temperature. Si alza il livello di fiumi e laghi. In particolare ilPo si è alzato dinelle ultime 24 ore sotto la spinta della nuova perturbazione atmosferica che ha colpito la Penisola con precipitazioni intense, dopo un lungo periodo di caldo e siccità. Nelle ultime ore la pioggia aveva fatto crescere il livello del Lago Maggiore di 97 centidi quota in più. Risulta da un monitoraggio della Coldiretti sul livello idroco al Ponte della Becca sugli effetti dell'ultima perturbazione che ha provocato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti, frane e smottamenti. "Lo stato del ...

Lombardia, torrenti esondati e case evacuate a Sondrio e Varese (Video)Roma, albero si schianta su auto parcheggiata con conducente Temporali oggi a Genova, ...Ha causato danni in tutta la Lombardia ilche da ierila regione. A Varese venti auto sono state danneggiate dal crollo del controsoffitto di un supermercato Lidl, la notte scorsa: la struttura ha ceduto sotto il peso di ...

AGI - Continua l'ondata di maltempo in tutta Italia. Dopo i nubifragi al Nord, sono previste precipitazioni intense nelle regioni meridionali. Calano anche le temperature. Si alza il livello di fiumi ...Il maltempo che si è abbattuto in queste ore in provincia di Latina ancora una volta ha colpito principlamente la marina. La forte mareggiata che la scorsa notte ha interessato il litorale ...