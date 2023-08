Si terrà inuno degli eventi della prossima edizione del concorso internazionale Miss Mondo 2023 che,novembre e dicembre, toccherà varie località indiane. Lo ha detto ai reporter Julia Morley, la ...... Nato a West Bromwich, in Inghilterra, è un cantante, musicista e compositorei più osannati ... Immortali, per gli amanti del genere, le note di 'Whole Lotta Love', 'Stairway to Heaven' e ''. ...le tante controverse decisioni, quella che il 5 agosto 2019 ha revocato gli Articoli 370 e 35A della Costituzione che riconoscevano allo Stato di Jammu e(J&K) " a maggioranza musulmana e ...

Il Kashmir è tra le sedi indiane del concorso Miss World 2023 Agenzia ANSA

NEW DELHI, 29 AGO - Si terrà in Kashmir uno degli eventi della prossima edizione del concorso internazionale Miss Mondo 2023 che, tra novembre e dicembre, toccherà varie località indiane. Lo ha detto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...