Il gruppo 3M pagherà 6 miliardi di dollari per chiudere le cause con i militari Usa danneggiati dai suoi tappi per le orecchie

(Di martedì 29 agosto 2023) Il3M dovrà pagare 6diperle 300milalegali con richieste di risarcimento intentate daiche sostengono di aver perso l’udito a causa deiper lefornite dal gigante americano. Lo riporta il Washington post. Attuali ed ex membri delle forze armate sostenevano che iper ledi 3M fossero difettosi e non li proteggessero mentre erano in servizio, causando loro perdita dell’udito o acufene, ovvero un continuo ronzio percepito all’interno dell’orecchio. Il pagamento risolve uno dei più grandi illeciti di massa nella storia degli Stati Uniti. La 3M è arrivata all’accordo senza ammissione di responsabilità e sostiene che i...

E' la posizione di Plenitude (nuovo nome di Eni Gas &Luce), dopo che oggi Agnes Pannier Runacher, ministra per la transizione energetica d'Oltralpe, ha annunciato che ilitaliano paghera' 50 ...Eni50 milioni per risarcire i 100.000 clienti danneggiati da ingiusti rincari delle bollette in ...14 Toyota: riprendera' domani la produzione negli stabilimenti in Giappone Ilnon crede ...Ildelle scienze della vita Danaher ha concluso un accordo per acquistare Abcam, fornitore di beni di consumo proteici, in un accordo dal valore aziendale totale di circa 5,7 miliardi di dollari, ...