Il Governo Meloni mette un freno alla Riforma Pensioni e alle proposte di Salvini | troppe promesse difficili da realizzare

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilstando manorelativesuggerite da Matteo. Come andrà a finire? Dopo il tanto desiderato periodo di ferie, ilè pronto a farsi sentire a livello legislativo. Tante le nuove, a tal punto che lo stessoha scelto dire loro un. I soldi a disposizione sono pochi, e la quantità di progetti posti sul piatto non potrebbero mai essere sostentati come effettivamente meritano. Insomma, il concetto di base è piuttosto lapalissiano: non ci sono abbastanza fondi a disposizione. Ladice “no” a(Ilovetrading.it). ...