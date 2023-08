Il giovane tenore ZiZhao Guo | dalla Cina a Milano | gli inizi di una carriera nel bel canto

Leggi su moltouomo

(Di martedì 29 agosto 2023) Incontriamo Zhao, giovanissimo, trentacinque anni appena, un grande sorriso empatico, ma anche una grinta professionale ben evidente, mentre sta seguendo i ragazzi del Conservatorio di Shangai che sono in Italia per il Concorso Internazionale “Voci in”, giunto alla IX edizione, i cui vincitori si esibiranno ad Uzzano Castello nell’Opera Lirica La Bohème di Giacomo Puccini il 01 settembre e il 02 settembre al Teatro Pacini di Pescia con la direzione artistica del Maestro Antonio Bellandi e il Maestro diGe Yi. Zi Zhao Guo è un, e in passato, lui stesso, ha partecipato al Concorso Lirico, con una voce calda e limpida, degna dei tenori di fama; in questi giorni, invece, si occupa della comunicazione e della produzione per le masterclass in atto e per l’allestimento dell’opera La Bohème e aiuta anche come interprete i ...